COP29 анонсировала ежедневную программу Daily Show

Азербайджанская операционная компания COP29 анонсировала ежедневную телевизионную программу Daily Show, которая будет транслироваться по всему миру во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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Трансляция будет вестись из студии на Олимпийском стадионе в Баку, где будет проходить конференция COP29. Вещание будет осуществляться через телевизионные компании, онлайн-платформы видеотрансляций и официальные каналы COP29. Программа будет включать подробные интервью, экспертный анализ и другую обширную информацию о конференции.
Daily Show представит глобальной аудитории на понятном и доступном языке информацию о сложных технических вопросах, позволит зрителям получить актуальные данные о деятельности COP, участвующих в ней официальных лицах, решениях и климатических вопросах, а также о ряде других ключевых моментов.
Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что изменение климата в мире становится все более ощутимым, на фоне чего спрос на информацию постоянно растет.
"В этой связи мы хотим донести климатические решения до глобальной аудитории в более ясном и понятном формате. Ежедневная трансляция - один из шагов, служащих достижению этой цели", - отметил М.Бабаев.
Отметим, что программа Daily Show будет подготовлена британской медиакомпанией Hi Impact, обладающей богатым опытом организации трансляций высокого качества на глобальных мероприятиях. В операционной компании COP29 также рассматриваю возможности партнерства по проекту для охвата более широкой аудитории.
Процесс отбора партнеров для проекта Daily Show продлится до конца сентября 2024 года, а решение о результатах будет принято Председательством COP29 и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC). Форма заявки на партнерство в проекте и подробная информация размещены на официальном