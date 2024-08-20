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COP29 анонсировала ежедневную программу Daily Show

COP29 анонсировала ежедневную программу Daily Show Азербайджанская операционная компания COP29 анонсировала ежедневную телевизионную программу Daily Show, которая будет транслироваться по всему миру во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
20 августа 2024 г. 21:59
COP29 анонсировала ежедневную программу Daily Show

Азербайджанская операционная компания COP29 анонсировала ежедневную телевизионную программу Daily Show, которая будет транслироваться по всему миру во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщили Report в Компании, посредством программы мировая аудитория сможет ознакомиться с ежедневным обзором событий на COP.

Трансляция будет вестись из студии на Олимпийском стадионе в Баку, где будет проходить конференция COP29. Вещание будет осуществляться через телевизионные компании, онлайн-платформы видеотрансляций и официальные каналы COP29. Программа будет включать подробные интервью, экспертный анализ и другую обширную информацию о конференции.

Daily Show представит глобальной аудитории на понятном и доступном языке информацию о сложных технических вопросах, позволит зрителям получить актуальные данные о деятельности COP, участвующих в ней официальных лицах, решениях и климатических вопросах, а также о ряде других ключевых моментов.

Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что изменение климата в мире становится все более ощутимым, на фоне чего спрос на информацию постоянно растет.

"В этой связи мы хотим донести климатические решения до глобальной аудитории в более ясном и понятном формате. Ежедневная трансляция - один из шагов, служащих достижению этой цели", - отметил М.Бабаев.

Отметим, что программа Daily Show будет подготовлена британской медиакомпанией Hi Impact, обладающей богатым опытом организации трансляций высокого качества на глобальных мероприятиях. В операционной компании COP29 также рассматриваю возможности партнерства по проекту для охвата более широкой аудитории.

Процесс отбора партнеров для проекта Daily Show продлится до конца сентября 2024 года, а решение о результатах будет принято Председательством COP29 и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC). Форма заявки на партнерство в проекте и подробная информация размещены на официальном сайте COP29.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti gündəlik “Daily Show” verilişini təqdim edir

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