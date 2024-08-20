COP29 анонсировала ежедневную программу Daily Show

Азербайджанская операционная компания COP29 анонсировала ежедневную телевизионную программу Daily Show, которая будет транслироваться по всему миру во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджанская операционная компания COP29 анонсировала ежедневную телевизионную программу Daily Show, которая будет транслироваться по всему миру во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщили Report в Компании, посредством программы мировая аудитория сможет ознакомиться с ежедневным обзором событий на COP.

Трансляция будет вестись из студии на Олимпийском стадионе в Баку, где будет проходить конференция COP29. Вещание будет осуществляться через телевизионные компании, онлайн-платформы видеотрансляций и официальные каналы COP29. Программа будет включать подробные интервью, экспертный анализ и другую обширную информацию о конференции.

Daily Show представит глобальной аудитории на понятном и доступном языке информацию о сложных технических вопросах, позволит зрителям получить актуальные данные о деятельности COP, участвующих в ней официальных лицах, решениях и климатических вопросах, а также о ряде других ключевых моментов.

Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что изменение климата в мире становится все более ощутимым, на фоне чего спрос на информацию постоянно растет.

"В этой связи мы хотим донести климатические решения до глобальной аудитории в более ясном и понятном формате. Ежедневная трансляция - один из шагов, служащих достижению этой цели", - отметил М.Бабаев.

Отметим, что программа Daily Show будет подготовлена британской медиакомпанией Hi Impact, обладающей богатым опытом организации трансляций высокого качества на глобальных мероприятиях. В операционной компании COP29 также рассматриваю возможности партнерства по проекту для охвата более широкой аудитории.