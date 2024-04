Члены организационного комитета СОР29 провели встречу с министром окружающей среды Чили Маисой Рохас.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Как предыдущий организатор COP, Чили будет бесценным партнером в построении рабочего процесса на COP29 в Баку", - говорится в сообщении.