Председатель UIC: Необходимо увеличить инвестиции в железнодорожную инфраструктуру

Увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру является одним из важных шагов в борьбе с последствиями изменения климата.
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А. Бодуар отметил, что стихийные бедствия в Польше еще больше подчеркивают важность повышения устойчивости железных дорог:
В этом году в стране зафиксировано более 4000-5000 км осадков, что привело к наводнениям и повреждениям инфраструктуры. Для адаптации к изменениям климата страна инвестирует в инфраструктуру, применяет современные технологии и инновационные подходы к управлению рисками.
В исследовании UIC подчеркивается ключевая роль железных дорог в устойчивости и адаптации, а также необходимость выделения политики и приоритетов для железных дорог в национальных планах адаптации. Особое внимание уделяется важности финансовой поддержки для восстановительных работ и внедрения климатически адаптированных технологий.
Железные дороги являются низкоуглеродным решением для транспортного сектора, который ответственен за 24% глобальных выбросов парниковых газов. Увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и глобальное сотрудничество помогут создать более устойчивые транспортные системы и сократить выбросы углерода.