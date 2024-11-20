Председатель UIC: Необходимо увеличить инвестиции в железнодорожную инфраструктуру

Увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру является одним из важных шагов в борьбе с последствиями изменения климата.

Увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру является одним из важных шагов в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель Международного союза железных дорог (UIC) и генеральный директор Польских железных дорог Алан Бодуар на мероприятии "К устойчивому будущему через транспортные коридоры: железные дороги в климатической политике" в рамках COP29.

А. Бодуар отметил, что стихийные бедствия в Польше еще больше подчеркивают важность повышения устойчивости железных дорог:

В этом году в стране зафиксировано более 4000-5000 км осадков, что привело к наводнениям и повреждениям инфраструктуры. Для адаптации к изменениям климата страна инвестирует в инфраструктуру, применяет современные технологии и инновационные подходы к управлению рисками.

В исследовании UIC подчеркивается ключевая роль железных дорог в устойчивости и адаптации, а также необходимость выделения политики и приоритетов для железных дорог в национальных планах адаптации. Особое внимание уделяется важности финансовой поддержки для восстановительных работ и внедрения климатически адаптированных технологий.

Железные дороги являются низкоуглеродным решением для транспортного сектора, который ответственен за 24% глобальных выбросов парниковых газов. Увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и глобальное сотрудничество помогут создать более устойчивые транспортные системы и сократить выбросы углерода.