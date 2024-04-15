О нас

Председатель правления Операционной компании COP29: Азербайджан готов к приему гостей

Председатель правления Операционной компании COP29: Азербайджан готов к приему гостей Азербайджан готов принять гостей в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
15 апреля 2024 г. 13:27
Председатель правления Операционной компании COP29: Азербайджан готов к приему гостей

Азербайджан готов принять гостей в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом на первой пресс-конференции в штаб-квартире сессии заявила председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова.

"Азербайджан выразил намерение принять у себя COP29 с учетом своего потенциала. В феврале нашу страну посетила миссия ООН по изучению фактов, которая исследовала потенциал отелей, мест размещения и высоко оценила наши возможности. В настоящее время команда миссии проводит анализ", - сказала Джарчалова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке COP29 official: ‘We ready to receive visitors’
Версия на азербайджанском языке COP29 rəsmisi: "Ziyarətçiləri qəbul etməyə hazırıq"

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
14 апреля 2024 г. 12:55
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
12 апреля 2024 г. 03:45
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 апреля 2024 г. 12:16
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi