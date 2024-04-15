Председатель правления Операционной компании COP29: Азербайджан готов к приему гостей

Азербайджан готов принять гостей в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан готов принять гостей в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом на первой пресс-конференции в штаб-квартире сессии заявила председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова.

"Азербайджан выразил намерение принять у себя COP29 с учетом своего потенциала. В феврале нашу страну посетила миссия ООН по изучению фактов, которая исследовала потенциал отелей, мест размещения и высоко оценила наши возможности. В настоящее время команда миссии проводит анализ", - сказала Джарчалова.