Председатель парламента Молдовы: Мы примем участие в сессии COP29

В этом году мы примем участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В этом году мы примем участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Он отметил, что Азербайджан и Молдова сталкиваются с климатическими изменениями. Обе страны имеют умеренно-континентальный климат: "За последние десятилетия изменение климата стало одной из самых насущных проблем, с которыми сталкивается человечество. Из-за повышения температуры экстремальные явления, такие как постоянные засуха, разрушительные ветры и повышение уровня моря, происходят часто и приобретают интенсивный характер. Эти изменения оказывают очень серьезное влияние не только на окружающую среду, но и на жизнь людей, экономику стран и экосистемы. Мы можем решить эти проблемы с помощью международного сотрудничества, технологических инноваций, а также конкретных шагов на местном, региональном и глобальном уровнях”.

Спикер добавил, что в этом вопросе конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая проводится ежегодно с 1995 года, является наиболее важной платформой, объединяющей лидеров со всего мира для разработки и реализации устойчивых решений по защите нашей планеты и будущих поколений.

По словам Гросу, общими проблемами являются, среди прочего, изменения температуры, засуха, наводнения, эрозия почвы, а также загрязнение воздуха: "Наши государства активно участвуют в борьбе с этими вызовами, сотрудничая в решении проблем изменения климата. С другой стороны, Молдова и Азербайджан сотрудничают не только в области климата. Между нашими странами также существуют тесные связи, политическое, дипломатическое, экономическое, энергетическое, культурное и социальное сотрудничество, которое мы развиваем на протяжении многих лет. Мы ценим успехи, достигнутые Азербайджаном с момента распада СССР и обретения независимости в 1991 году и до сегодняшнего дня. Эти успехи были достигнуты благодаря самоотверженности, мужеству и дальновидным идеям президента Азербайджана Ильхама Алиева в борьбе за процветание.

Мы надеемся, что наши связи, основанные на дружбе, доверии и уважении к международному праву, будут и впредь укрепляться".