Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана встретился с генсеком МКП

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов провел встречу с генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Люком Трайэнглом, прибывшим в Баку для участия в COP29.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов провел встречу с генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Люком Трайэнглом, прибывшим в Баку для участия в COP29.

Как сообщает Report, на встрече обсуждалась деятельность профсоюзов Азербайджана, в том числе их международные связи, ход COP29 и предстоящие задачи.

Сахиб Мамедов отметил, что организованная Азербайджаном конференция COP29 проходит инклюзивно, и достигнутые результаты приведут к снижению экологических воздействий и широкому общественному участию.

Председатель Конфедерации также рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении создания безопасных и достойных условий труда в Азербайджане. Было также подчеркнуто, что организация считает международное сотрудничество приоритетом в своей деятельности, работает над изучением и применением передового мирового опыта в области трудовых прав.

В свою очередь, генеральный секретарь МКП Люк Трайэнгл выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и участием в COP29. Он отметил, что COP29 организована на высоком уровне, и ее результаты будут весьма полезны в борьбе с последствиями изменения климата.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по интересующим стороны направлениям, были обсуждены предстоящие задачи.