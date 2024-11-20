Председатель ГТК: Цифровизация - первое требование зеленой таможенной инициативы

Зеленая таможенная инициатива в первую очередь требует модернизации и цифровизации таможенных процессов.

Зеленая таможенная инициатива в первую очередь требует модернизации и цифровизации таможенных процессов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на мероприятии "Зеленая таможня - диалог ведущих таможенных официальных лиц" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что концепция "Зеленая таможня" нацелена на продвижение экологически чистой торговой политики и устойчивых зеленых цепочек поставок в сотрудничестве с международными организациями, научными кругами, частным сектором, гражданским обществом и неправительственными организациями.