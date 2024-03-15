Председатель Генассамблеи ООН: Азербайджан достиг успехов в период председательства в ДН

Азербайджан достиг больших успехов в ходе своего председательства в Движении неприсоединения.

Азербайджан достиг больших успехов в ходе своего председательства в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис в специальном обращении к участникам XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что среди достижений Азербайджана стоит отметить создание по его инициативе Женской и Молодежной платформ ДН.

Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея поддерживает Азербайджан и приветствует возобновление процесса мирных переговоров с Арменией.

"Последние встречи лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене, за которыми последовала встреча министров иностранных дел в Берлине - это шаги на пути к достижению мира. Я воздаю должное руководителям обеих стран за шаги, предпринятые на пути к миру и безопасности, и выражаю надежду на дальнейший прогресс в мирных переговорах", - сказал он.