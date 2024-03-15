О нас

Председатель Генассамблеи ООН: Азербайджан достиг успехов в период председательства в ДН

Председатель Генассамблеи ООН: Азербайджан достиг успехов в период председательства в ДН Азербайджан достиг больших успехов в ходе своего председательства в Движении неприсоединения.
COP29
15 марта 2024 г. 10:09
Председатель Генассамблеи ООН: Азербайджан достиг успехов в период председательства в ДН

Азербайджан достиг больших успехов в ходе своего председательства в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис в специальном обращении к участникам XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что среди достижений Азербайджана стоит отметить создание по его инициативе Женской и Молодежной платформ ДН.

Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея поддерживает Азербайджан и приветствует возобновление процесса мирных переговоров с Арменией.

"Последние встречи лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене, за которыми последовала встреча министров иностранных дел в Берлине - это шаги на пути к достижению мира. Я воздаю должное руководителям обеих стран за шаги, предпринятые на пути к миру и безопасности, и выражаю надежду на дальнейший прогресс в мирных переговорах", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının prezidenti: Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə uğurlar əldə edib

Самое важное

Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi