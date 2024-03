Председатель COP29 встретился к кенийским премьером

Председатель 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с премьер-министром Кении, министром иностранных дел и диаспоры Мусалией Мудавади.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".

В рамках встречи стороны провели обмен мнениями по COP29. Также обсуждены двустороннее партнерство, в том числе организация Кенийско-Азербайджанского бизнес-форума.