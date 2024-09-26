О нас

Председатель COP29: К концу года более 100 стран представят двухгодичные отчеты о прозрачности

Председатель COP29: К концу года более 100 стран представят двухгодичные отчеты о прозрачности Ожидается, что к концу года по запросу Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) более 100 стран представят свои Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR).
COP29
26 сентября 2024 г. 02:46
Председатель COP29: К концу года более 100 стран представят двухгодичные отчеты о прозрачности

Ожидается, что к концу года по запросу Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) более 100 стран представят свои Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR).

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Форуме высокого уровня по глобальной климатической прозрачности, организованном председательством COP29 в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул важность глобальной солидарности и наращивания усилий в борьбе с изменением климата. Он отметил, что на 3-м заседании Правления Фонда по реагированию на потери и ущерб, созданного для помощи развивающимся странам, особенно уязвимым к негативным последствиям изменения климата, проходившем в Баку, был достигнут значительный прогресс.

"На этом заседании мы успешно заложили основу для выделения средств. Этот прорыв в Баку является важным шагом, позволяющим действовать на фоне изменением климата. Мы должны работать над развитием всех положений Парижского соглашения. Этот год очень важен, потому что до COP29 будут представлены Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR). BTR и более широкая усовершенствованная система прозрачности очень важны для отслеживания прогресса и укрепления доверия, поскольку мы стремимся выполнить наши обязательства, включая заложенные Парижским соглашением и Консенсусом, достигнутым в ОАЭ на COP28. Это также позволяет нам оценить пробелы и определить финансовые потребности, что, в свою очередь, поможет разблокировать и направить климатическое финансирование", - уточнил М.Бабаев.

Назначенный президент COP29 призвал к решению трех ключевых вопросов для успешной работы повестки дня COP.

"Во-первых, мы призываем все стороны представить до COP29 свои BTR до декабря, чтобы это вдохновило всех нас. Во-вторых, мы приглашаем семью COP в полной мере воспользоваться поддержкой и ресурсами, предлагаемыми Бакинским глобальным форумом по климатической прозрачности, и призываем открыто заявить о своем намерении участвовать в этой теме. И наконец, в-третьих, мы приглашаем вас на встречу на уровне министров на самой COP29, чтобы согласовать и подписать декларацию о прозрачности", - заключил Мухтар Бабаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un prezidenti: İl sonunadək 100-dən çox ölkənin öz İkiillik Şəffaflıq Hesabatlarını təqdim edəcəyi gözlənilir

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi