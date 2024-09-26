Председатель COP29: К концу года более 100 стран представят двухгодичные отчеты о прозрачности

Ожидается, что к концу года по запросу Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) более 100 стран представят свои Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR).

Ожидается, что к концу года по запросу Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) более 100 стран представят свои Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR).

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Форуме высокого уровня по глобальной климатической прозрачности, организованном председательством COP29 в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул важность глобальной солидарности и наращивания усилий в борьбе с изменением климата. Он отметил, что на 3-м заседании Правления Фонда по реагированию на потери и ущерб, созданного для помощи развивающимся странам, особенно уязвимым к негативным последствиям изменения климата, проходившем в Баку, был достигнут значительный прогресс.

"На этом заседании мы успешно заложили основу для выделения средств. Этот прорыв в Баку является важным шагом, позволяющим действовать на фоне изменением климата. Мы должны работать над развитием всех положений Парижского соглашения. Этот год очень важен, потому что до COP29 будут представлены Двухгодичные доклады о прозрачности (BTR). BTR и более широкая усовершенствованная система прозрачности очень важны для отслеживания прогресса и укрепления доверия, поскольку мы стремимся выполнить наши обязательства, включая заложенные Парижским соглашением и Консенсусом, достигнутым в ОАЭ на COP28. Это также позволяет нам оценить пробелы и определить финансовые потребности, что, в свою очередь, поможет разблокировать и направить климатическое финансирование", - уточнил М.Бабаев.

Назначенный президент COP29 призвал к решению трех ключевых вопросов для успешной работы повестки дня COP.

"Во-первых, мы призываем все стороны представить до COP29 свои BTR до декабря, чтобы это вдохновило всех нас. Во-вторых, мы приглашаем семью COP в полной мере воспользоваться поддержкой и ресурсами, предлагаемыми Бакинским глобальным форумом по климатической прозрачности, и призываем открыто заявить о своем намерении участвовать в этой теме. И наконец, в-третьих, мы приглашаем вас на встречу на уровне министров на самой COP29, чтобы согласовать и подписать декларацию о прозрачности", - заключил Мухтар Бабаев.