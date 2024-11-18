Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов посетил павильон AZCHEMCO

Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов посетил павильон азербайджанского производителя жидких и

Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Прибывшим гостям был показан видеоролик, повествующий об истории проекта по восстановлению засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство в рамках сотрудничества компании AZCHEMCO с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Представителями компании были презентованы достигнутые успехи по данному проекту, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, что подтверждает возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

В завершении визита председатель Орхан Мамедов посадил рассаду клубники в восстановленной почве.