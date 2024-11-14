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Предлагается проводить борьбу с изменением климата через единую платформу

Предлагается проводить борьбу с изменением климата через единую платформу Инвесторы и поставщики капитала могут объединить свои ресурсы на единой платформе, с помощью которой будет обеспечиваться инвестирование ряда проектов по борьбе с изменением климата.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:46
Предлагается проводить борьбу с изменением климата через единую платформу

Инвесторы и поставщики капитала могут объединить свои ресурсы на единой платформе, с помощью которой будет обеспечиваться инвестирование ряда проектов по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил посол по климатическим действиям Рави Менон на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29".

Он отметил, что это необходимо для достижения действенных результатов в борьбе с изменением климата и ускорения "зеленого перехода".

Посол также подчеркнул, что конференция COP29 сосредоточена на финансировании: "Главный вопрос заключается в том, как именно распорядиться средствами, обещанными развитыми странами. Необходимо сосредоточиться на эффективности проектов, которые будут финансироваться в борьбе с изменением климата".

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Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin vahid platforma üzərindən aparılması təklif olunur

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