Правительство Уэльса: COP29 внесет решающий вклад в сокращение выбросов - ИНТЕРВЬЮ

я не стала перечитывать свой перевод, чтоб не тратить время. Это я еще резала)) вступление - вообще тупой кошмар)) некоторые вещи перефразировала

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к климатической конференции COP29 в Баку, которая формирует глобальную повестку по борьбе с изменением климата. Необходимость достижения цели по сокращению в 2 раза выбросов к 2030 году показывает, что данное мероприятие является важной платформой. Правительство Уэльса также вносит свой вклад в глобальные инициативы инвестициями и новыми стратегиями для реализации климатических целей. Среди шагов, которые будут предприняты в данном направлении, особое внимание уделяется проектам возобновляемой энергии, углеродному налогу и защите экосистем. Одной из главных проблем, с которыми сталкивается Уэльс, является обеспечение финансирования и общественной поддержки для достижения цели нулевых выбросов. Все эти вопросы напрямую связаны с основной повесткой COP29, и ожидается, что данное мероприятие станет важным шагом для более амбициозной глобальной климатической повестки.

В интервью Report представитель пресс-службы правительства Уэльса затронул климатическую политику страны, ожидания от мероприятия COP29, шаги, предпринятые в связи с "зелеными проектами", предстоящие цели и препятствия.

- Каковы ваши ожидания от COP29?

- COP29 играет важную роль, предоставляя решающая возможность разработать конкретный план действий по сокращению эмиссий вдвое к 2030 году. Данное мероприятие является важным моментом для разработки планов по основным областям, где необходимо проведение соответствующих работ.

- Как Уэльс планирует распределить финансирование на климат между программами по сокращению выбросов, адаптации к изменению климата и защите экосистем?

- Трудно заранее назвать сумму для предстоящих работ. У каждого министерства есть свои климатические обязательства, и финансирование будет выделяться соответственно этим обязательствам. Часто финансирование не выделяется исключительно для климатических целей. Климат может быть только одной из причин. Например, улучшение положения малообеспеченных домохозяйств здесь снижает финансовую нагрузку, стимулирует цепочку поставок и тем самым снижает объем выбросов.

- Какие шаги планируется предпринять для финансирования "зеленых проектов"?

- Привлечение финансов из частного сектора будет иметь большое значение для нашего перехода к цели "Net Zero".

Отмечу, что правительство Великобритании вовлечено в переговоры с ООН по климатическому финансированию.

- Как правительство будет контролировать роль углеродного налога в сокращении выбросов и какие меры будут приняты в данном направлении?

- У Уэльса имеются определенные полномочия в отношении налогообложения парниковых газов. Например, помимо налогов на полигоны отходов, здесь также играет роль экологическая налоговая система Великобритании. Она включает налог на топливо и налог на пассажирские авиаперевозки. Уэльс также присоединился к Системе торговли выбросами. Британия обеспечивает значительный источник дохода за счет экологических налогов. В 2023 году доход от применения таких налогов составил около 46 млрд фунтов стерлингов, что составляет 6% от общих налоговых поступлений. Хотя углеродные налоги составляют большую часть таких доходов, важную роль также играют налоги на топливо и налог на изменение климата.

- Каковы основные препятствия на пути Уэльса к достижению нулевых выбросов и как планируется их преодолеть?

- Уэльс стремится достичь нулевых выбросов к 2050 году, и для достижения этой цели установлен углеродный бюджет на 2021-2025 годы. Страна намерена сократить выбросы на 37% к 2025 году.

Основными препятствиями на пути к достижению нулевых выбросов являются финансирование, общественное участие и обеспечение справедливого перехода. Правительство Уэльса разрабатывает различные стратегии для преодоления этих препятствий. Для осуществления финансирования необходимо инвестировать в проекты возобновляемой энергетики и стимулировать низкоуглеродную инфраструктуру. Кроме того, планируется организация просветительских мероприятий для обеспечения общественной поддержки. Для обеспечения справедливого перехода важно адаптировать рабочую силу в экономически слабых регионах к "зеленой экономике" и устранить социальное неравенство.

- Какие меры предпринимает правительство Уэльса для защиты биоразнообразия и восстановления природных экосистем с учетом изменения климата?

- У правительства Уэльса имеются свои обязательства по борьбе с климатическим кризисом. Для борьбы с потерей биоразнообразия правительство инвестировало свыше 100 млн фунтов стерлингов в проекты и программы, напрямую способствующие решению данной проблемы.

Закон об окружающей среде Уэльса требует от всех государственных органов защиты и укрепления биоразнообразия. Правительство Уэльса планирует внедрить новые цели для обеспечения достижения климатических целей, направленные на создание устойчивой экосистемы путем усиления мер по защите биоразнообразия.

Правительство Уэльса также опубликовало документ о принципах управления окружающей средой и целях в области биоразнообразия. Данный документ направлен на разработку более прозрачной и подотчетной структуры управления окружающей средой.

- Существуют ли специальные программы по сохранению водных ресурсов в Уэльсе, особенно с учетом возросшей вероятности таких бедствий, как засуха и наводнение?

- В Уэльсе работают две водные компании, каждая из которых должна разрабатывать План управления водными ресурсами каждые пять лет. Этот план включает, как компании будут поддерживать баланс между спросом и предложением в течение 25 лет, и поддерживается планом действий при засухе.

На 2024-2025 финансовый год правительство Уэльса выделило 75 млн фунтов стерлингов в рамках Программы управления рисками наводнений и береговой эрозии. Это самые высокие годовые расходы в Уэльсе и равны средствам, запланированным на 2023-2024 годы. В октябре 2020 года была опубликована Национальная стратегия по управлению рисками наводнений и береговой эрозии в Уэльсе.

- Какие проекты возобновляемой энергии разрабатываются в Уэльсе и какие планы существуют для их интеграции в энергосистему?

- Программа Trydan Gwyn (программа перехода Уэльса к "зеленой экономике") направлена на ускорение этого процесса, что достигается путем инвестирования в возобновляемую энергию и сокращения выбросов. В Уэльсе также уделяется внимание созданию новых "зеленых рабочих мест" и повышению энергетической устойчивости.

Премьер-министр Великобритании и первый министр Уэльса сделали совместное заявление о цели превратить Великобританию в сверхдержаву чистой энергии. Это включает миссию по развитию возобновляемой энергии, ветровых, солнечных и водородных технологий. Великобритания стремится не только к декарбонизации энергосети, но также к лидерству в глобальном экспорте чистой энергии.

Программа капитальных грантов Ynni Cymru (2024-2025 финансовые года) предлагает гранты для поддержки энергоперехода по всему Уэльсу посредством проектов возобновляемой энергии. Это включает инвестиции в энергоэффективность, проекты низкоуглеродной инфраструктуры, такие как ветровые и солнечные электростанции. Программа обеспечивает финансирование инновационных проектов и продвигает обязательство Уэльса по сокращению выбросов углерода и повышению энергетической устойчивости.

- Какие стратегии имеются у правительства Уэльса по управлению отходами и повышению уровня переработки?

- Уэльс признан второй лучшей страной в мире по переработке, благодаря уровню переработки и усилиям по сокращению отходов. Это достижение подчеркивает приверженность Уэльса устойчивому управлению отходами.

Также правительство Уэльса представляет различные программы для продвижения переработки на рабочих местах, предназначенные для помощи бизнесу в сокращении отходов, повышении эффективности использования ресурсов и достижении экологических целей. Предприятия обеспечиваются необходимыми инструментами и получают инструкции для создания эффективных систем переработки.