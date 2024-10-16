Повестка COP29 по взаимосвязи климата и мирного сосуществования получила международное одобрение

В штаб-квартире Международной федерации обществ красного креста и красного полумесяца состоялось мероприятие, посвященное взаимосвязи между изменением климата и глобальным миром, организованное совместно председательством COP29 и Федерацией.

В штаб-квартире Международной федерации обществ красного креста и красного полумесяца состоялось мероприятие, посвященное взаимосвязи между изменением климата и глобальным миром, организованное совместно председательством COP29 и Федерацией.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители учреждений ООН в Женеве, международных гуманитарных организаций, а также постоянных представительств государств-членов ООН.

В своем вступительном слове генеральный секретарь Международной федерации обществ красного креста и красного полумесяца Джаган Чапаган выразил благодарность Азербайджану за то, что он обратил внимание на взаимосвязь между изменением климата и мирным сосуществованием. Он также высоко оценил усилия, предпринятые в рамках председательства COP29 в этом направлении.

Главный советник председательства COP29, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров подробно рассказал о Дне мира, помощи и восстановления, который планируется провести в рамках COP29. Он отметил, что в результате воздействия изменения климата в мире наблюдается растущий дефицит воды, проблемы с продовольственной безопасностью, деградация земель и миграционные процессы, что представляет серьезную угрозу для международного мира и безопасности.

"На решение этих проблем, с которыми сталкиваются более 500 миллионов человек, тратится всего 2% климатического финансирования, что, в свою очередь, создает основу для того, чтобы наименее развитые страны еще долгие годы страдали от голода, конфликтов и болезней. Развитые страны должны сосредоточиться не на искусственно политизированных вопросах, а на реальных катастрофах, с которыми сталкиваются люди, и предпринимать практические шаги для их решения. Как председатель COP29, Азербайджан полон решимости служить истинному миру именно на этом пути через выдвигаемые инициативы", - подчеркнул Искендеров.