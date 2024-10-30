Постпред Самоа при ООН: COP29 - шанс спасти уязвимые страны и будущее планеты

Климатическая конференция COP29 в Баку может стать шансом для спасения не только малых островных развивающихся государств, но и будущего планеты.

Климатическая конференция COP29 в Баку может стать шансом для спасения не только малых островных развивающихся государств, но и будущего планеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье постоянного представителя Самоа при ООН Па'олелея Лютеру (Pa'olelei Luteru), опубликованной в одном из британских изданий.

Автор статьи утверждает, что островные государства наиболее уязвимы к последствиям изменения климата, при этом подчеркивая ключевую роль климатического финансирования в противостоянии этому кризису.

"Без эффективного финансирования усилия по адаптации и смягчению [климатических] последствий будут недостаточными, а компенсации за ущерб - неполными. Финансовые потоки - это ключ к удержанию роста глобальной температуры ниже критического порога в 1,5°C. Если финансирование не будет обеспечено, мы рискуем сбиться с намеченного пути, и ущерб может стать необратимым. Удручает, что в достижении Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию, важной части Парижского соглашения, по-прежнему нет спешки", - сказал Лютеру.

По его словам, наименее развитые страны мира и островные государства проявляют большую приверженность климатической повестке по сравнению с крупными мировыми державами, которые, вместо финансирования климатических инициатив, находят бесконечные ресурсы для поддержания военных конфликтов.

"На конференции этого года [COP29 в Баку] мы призываем международное сообщество взять на себя обязательства по заключению соглашения о финансировании климатических программ, которое обеспечит выделение триллионов долларов. Оно должно учитывать особые обстоятельства наиболее уязвимых стран в соответствии с положениями Парижского соглашения. Надежная финансовая цель позволит реализовать многочисленные обещания и меры защиты, содержащиеся в девятой статье Парижского соглашения. Это придаст ускорение, необходимое для устранения пробелов в реализации. Малые островные развивающиеся государства расплачиваются за последствия деятельности крупных стран", - подчеркнул постоянный представитель Самоа при ООН.

Он также отметил, что беспрецедентные последствия ожидают и более крупные страны, заявив в то же время о необходимости использовать важнейшую возможность на COP29 как для обеспечения достойной жизни для всех, так и для защиты малых островных развивающихся государств.