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Постпред при ЮНЕСКО: Баку уделяет особое внимание влиянию изменения климата на культурное наследие

Постпред при ЮНЕСКО: Баку уделяет особое внимание влиянию изменения климата на культурное наследие Азербайджан, будучи страной, принимающей COP29, уделяет особое внимание влиянию изменения климата на материальное и нематериальное культурное наследие.
COP29
11 июня 2024 г. 23:03
Постпред при ЮНЕСКО: Баку уделяет особое внимание влиянию изменения климата на культурное наследие

Азербайджан, будучи страной, принимающей COP29, уделяет особое внимание влиянию изменения климата на материальное и нематериальное культурное наследие.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев на 10-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия.

"Азербайджан, как страна, принимающая 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, уделяет особое внимание влиянию изменения климата на материальное и нематериальное культурное наследие, к примеру, таких как човган и мугам",- подчеркнул Абдуллаев.

По его словам, Баку всегда поддерживает "программы наращивания потенциала" в области науки и культуры.

Кроме того, постпред обратил внимание на то, что "азербайджанский народ в результате почти 30-летней оккупации Арменией части территорий нашей страны долгое время был лишен доступа к своему нематериальному культурному наследию".

"После освобождения наших территорий от оккупации мы становимся свидетелями заметного возрождения культурной жизни и восстановления нашего культурного наследия", – отметил он.

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Версия на азербайджанском языке UNESCO-dakı daimi nümayəndə: Bakı iqlim dəyişikliyinin maddi və qeyri-maddi mədəni irsə təsirinə xüsusi diqqət ayırır

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