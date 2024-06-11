Постпред при ЮНЕСКО: Баку уделяет особое внимание влиянию изменения климата на культурное наследие

Азербайджан, будучи страной, принимающей COP29, уделяет особое внимание влиянию изменения климата на материальное и нематериальное культурное наследие.
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"Азербайджан, как страна, принимающая 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, уделяет особое внимание влиянию изменения климата на материальное и нематериальное культурное наследие, к примеру, таких как човган и мугам",- подчеркнул Абдуллаев.
По его словам, Баку всегда поддерживает "программы наращивания потенциала" в области науки и культуры.
Кроме того, постпред обратил внимание на то, что "азербайджанский народ в результате почти 30-летней оккупации Арменией части территорий нашей страны долгое время был лишен доступа к своему нематериальному культурному наследию".
"После освобождения наших территорий от оккупации мы становимся свидетелями заметного возрождения культурной жизни и восстановления нашего культурного наследия", – отметил он.