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Посольство Бельгии в Азербайджане заявило о невероятном сотрудничестве на COP29 в Баку

Посольство Бельгии в Азербайджане заявило о невероятном сотрудничестве на COP29 в Баку В посольстве Бельгии в Азербайджане заявили о невероятном сотрудничестве на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
COP29
23 ноября 2024 г. 01:45
Посольство Бельгии в Азербайджане заявило о невероятном сотрудничестве на COP29 в Баку

В посольстве Бельгии в Азербайджане заявили о невероятном сотрудничестве на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в соцсети Х.

"В Баку завершается COP29, в эти дни мы стали свидетелями невероятного сотрудничества между 198 странами, лидерами гражданского общества и частного сектора. Сегодня, когда мы сосредоточены на заключительных переговорах, давайте надеяться на положительный результат! <...> Вместе мы можем изменить ситуацию!", – отмечается в сообщении.

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