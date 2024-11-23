Посольство Бельгии в Азербайджане заявило о невероятном сотрудничестве на COP29 в Баку

В посольстве Бельгии в Азербайджане заявили о невероятном сотрудничестве на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

В посольстве Бельгии в Азербайджане заявили о невероятном сотрудничестве на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в соцсети Х.

"В Баку завершается COP29, в эти дни мы стали свидетелями невероятного сотрудничества между 198 странами, лидерами гражданского общества и частного сектора. Сегодня, когда мы сосредоточены на заключительных переговорах, давайте надеяться на положительный результат! <...> Вместе мы можем изменить ситуацию!", – отмечается в сообщении.