О нас

Посол: Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29 в Баку

Посол: Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29 в Баку Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года.
COP29
23 февраля 2024 г. 20:24
Посол: Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29 в Баку

Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

"Мы также были бы рады сотрудничать с Азербайджаном и с остальными странами в сфере развития зеленой энергетики",- сказал посол.

По его словам, за более, чем 30-летнюю историю двусторонних отношений, между Азербайджаном и Японией сложились прочные связи во многих сферах, в том числе и в экономической.

“Этот год в Азербайджане был объявлен годом "зеленой" энергии, и проведение COP29 в ноябре 2024 года в Баку имеет большое значение",- сказал он.

Посол также отметил, что уделяет большое внимание проведению японских культурных мероприятий в Баку: "Я уже два месяца нахожусь здесь и за это время мы[посольство] провели много мероприятий по культурной тематике".

По словам посла, сегодняшнее мероприятие, посвященное традиционному японскому представлению боя на мечах является одним из примеров богатой японской культуры.

"Тате - традиционное японское искусство, история которого насчитывает более четырех десятилетий. Проведение этого мероприятия для нас очень важно",- добавил посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi