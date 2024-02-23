Посол: Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29 в Баку

Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года.

Япония заинтересована внести вклад в проведение COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

"Мы также были бы рады сотрудничать с Азербайджаном и с остальными странами в сфере развития зеленой энергетики",- сказал посол.

По его словам, за более, чем 30-летнюю историю двусторонних отношений, между Азербайджаном и Японией сложились прочные связи во многих сферах, в том числе и в экономической.

“Этот год в Азербайджане был объявлен годом "зеленой" энергии, и проведение COP29 в ноябре 2024 года в Баку имеет большое значение",- сказал он.

Посол также отметил, что уделяет большое внимание проведению японских культурных мероприятий в Баку: "Я уже два месяца нахожусь здесь и за это время мы[посольство] провели много мероприятий по культурной тематике".

По словам посла, сегодняшнее мероприятие, посвященное традиционному японскому представлению боя на мечах является одним из примеров богатой японской культуры.

"Тате - традиционное японское искусство, история которого насчитывает более четырех десятилетий. Проведение этого мероприятия для нас очень важно",- добавил посол.