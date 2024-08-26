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Посол Вьетнама: Выбор Азербайджана хозяином COP29 говорит о важной роли страны на международной арене

Посол Вьетнама: Выбор Азербайджана хозяином COP29 говорит о важной роли страны на международной арене Мировое сообщество доверило Азербайджану проведение климатической конференции COP29, что свидетельствует о важной роли страны на международной арене.
COP29
26 августа 2024 г. 14:18
Посол Вьетнама: Выбор Азербайджана хозяином COP29 говорит о важной роли страны на международной арене

Мировое сообщество доверило Азербайджану проведение климатической конференции COP29, что свидетельствует о важной роли страны на международной арене.

Как сообщает Report, об этом анкарскому бюро заявил посол Вьетнама в Турции До Сон Хай.

Посол отметил, что Вьетнам также получил официальное приглашение для участия в этой международной конференции.

"Уверен, что наша страна будет представлена на COP29, важном климатическом мероприятии, на самом высоком уровне. Азербайджан и ранее успешно принимал различные важные международные мероприятия. Могу с уверенностью сказать, что Баку также справится с организацией COP29 на высоком уровне", - сказал посол.

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Версия на английском языке Azerbaijan's selection as COP29 host highlights country's crucial global role, says Vietnamese ambassador
Версия на азербайджанском языке Vyetnamın Türkiyədəki səfiri: COP29 Azərbaycanın beynəlxalq səhnədəki önəmli rolunu əks etdirir

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