Посол Вьетнама: Выбор Азербайджана хозяином COP29 говорит о важной роли страны на международной арене

Мировое сообщество доверило Азербайджану проведение климатической конференции COP29, что свидетельствует о важной роли страны на международной арене.

Мировое сообщество доверило Азербайджану проведение климатической конференции COP29, что свидетельствует о важной роли страны на международной арене.

Как сообщает Report, об этом анкарскому бюро заявил посол Вьетнама в Турции До Сон Хай.

Посол отметил, что Вьетнам также получил официальное приглашение для участия в этой международной конференции.

"Уверен, что наша страна будет представлена на COP29, важном климатическом мероприятии, на самом высоком уровне. Азербайджан и ранее успешно принимал различные важные международные мероприятия. Могу с уверенностью сказать, что Баку также справится с организацией COP29 на высоком уровне", - сказал посол.