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Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленности

Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленности Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности и обсудил предстоящий COP29.
COP29
12 марта 2024 г. 12:10
Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленности

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, где обсудил предстоящий COP29.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании на странице в социальной сети "Х".

"Сегодня посол Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, чтобы обсудить планы университета на COP29 и ознакомиться с принятой университетом "зеленой" стратегией", - говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri ADNSU-da COP29-la bağlı müzakirələr aparıb
Версия на английском языке UK Ambassador discusses preparations for COP29 at Azerbaijan State University of Oil and Industry

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