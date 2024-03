Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленности

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, где обсудил предстоящий COP29.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании на странице в социальной сети "Х".

"Сегодня посол Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, чтобы обсудить планы университета на COP29 и ознакомиться с принятой университетом "зеленой" стратегией", - говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.