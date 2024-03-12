Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленности
Посол Великобритании обсудил подготовку к COP29 в Университете нефти и промышленностиПосол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности и обсудил предстоящий COP29.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, где обсудил предстоящий COP29.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании на странице в социальной сети "Х".
"Сегодня посол Фергюс Олд посетил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, чтобы обсудить планы университета на COP29 и ознакомиться с принятой университетом "зеленой" стратегией", - говорится в сообщении.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
Today Ambassador @FergusAuldFCDO visited the Azerbaijan State Oil and Industry University to discuss the University plans for COP29 and learned that the University adopted green strategy. pic.twitter.com/y3ppjVukfM