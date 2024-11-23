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Посол в Афинах проинформировал участников Агробизнес-форума об итогах COP29

Посол в Афинах проинформировал участников Агробизнес-форума об итогах COP29 Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов проинформировал об итогах COP29 участников панельных дискуссий по переходу к зеленой экономике, организованных в рамках Агробизнес-форума в греческой столице Афинах.
COP29
23 ноября 2024 г. 01:30
Посол в Афинах проинформировал участников Агробизнес-форума об итогах COP29

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов проинформировал об итогах COP29 участников панельных дискуссий по переходу к зеленой экономике, организованных в рамках Агробизнес-форума в греческой столице Афинах.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посол Ариф Мамедов принял участие в панельных дискуссиях по переходу к зеленой экономике на Агробизнес-форуме в Афинах. Посол проинформировал аудиторию о "зеленой повестке" Азербайджана, проектах возобновляемой энергии и результатах COP29", – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее дипломат рассказал о приоритетах и инициативах председательства COP29 на 4-й встрече послов Балканско-Черноморского форума.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAfinadakı səfir Aqrobiznes Forumunda iştirakçılara COP29-un yekunları barədə məlumat verib

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