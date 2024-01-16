О нас

Посол США поддержал инициативу о "Годе солидарности во имя зеленого мира"

Посол США поддержал инициативу о "Годе солидарности во имя зеленого мира" Новоназначенный посол США Марк Либби выразил поддержку инициативе об объявлении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".
COP29
16 января 2024 г. 17:16
Посол США поддержал инициативу о Годе солидарности во имя зеленого мира

Новоназначенный посол США Марк Либби поддержал инициативу об объявлении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в социальной сети "Х".

"В знак поддержки инициативы об объявлении в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" и предстоящей в Баку конференции COP29, новоназначенный посол Либби и его супруга Данусия в минувшие выходные вернулись из Вашингтона в Баку на самолете, заправленном экологичным авиационным топливом, приобретенным нашим посольством, обеспечив тем самым нулевой выброс углекислого газа в атмосферу", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US envoy supports initiative for “Year of Solidarity for Green World”

Экслюзивные новости

Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi