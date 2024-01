Посол США поддержал инициативу о "Годе солидарности во имя зеленого мира"

Новоназначенный посол США Марк Либби поддержал инициативу об объявлении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в социальной сети "Х".

"В знак поддержки инициативы об объявлении в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" и предстоящей в Баку конференции COP29, новоназначенный посол Либби и его супруга Данусия в минувшие выходные вернулись из Вашингтона в Баку на самолете, заправленном экологичным авиационным топливом, приобретенным нашим посольством, обеспечив тем самым нулевой выброс углекислого газа в атмосферу", - говорится в публикации.