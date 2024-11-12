Посол США: Азербайджан демонстрирует на COP29 свое лидерство в устойчивом развитии

Азербайджан, обладающий значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии, продемонстрировал лидерство в устойчивом развитии и сокращении выбросов в углеводородном секторе.

Азербайджан, обладающий значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии, демонстрирует на COP29 свое лидерство в устойчивом развитии и сокращении выбросов в углеводородном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби на церемонии открытия павильона Соединенных Штатов на COP29.

Дипломат поприветствовал усилия Азербайджана в успешной организации климатической конференции COP29.

"С нетерпением ждем продуктивных и вдохновляющих двухнедельных переговоров. Хочу пожелать успехов на COP29 делегации США, азербайджанскому председательству и всем участникам!" — сказал Либби.

Он также заявил, что группа гидрологов и инженеров из Азербайджана и Армении при поддержке Штатов совместно работают над схемой интегрированного управления водными ресурсами трансграничных рек региона.