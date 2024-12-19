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Посол Сомали: Высоко оцениваю позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями

Посол Сомали: Высоко оцениваю позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями Посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед высоко оценил позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями.
COP29
19 декабря 2024 г. 15:39
Посол Сомали: Высоко оцениваю позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями

Посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед высоко оценил позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями.

Об этом он сказал в интервью анкарскому бюро Report.

Посол высоко оценил роль Азербайджана в успешном проведении конференции и объективных обсуждениях по вопросам глобального изменения климата: "Сердечно поздравляю Азербайджан с успешным проведением конференции COP29. Я высоко ценю позицию Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями".

Он подчеркнул, что его миссия заключается в установлении дипломатических отношений между двумя странами, а также в содействии торговле и сотрудничеству в сфере культуры и образования, особенно среди молодежи.

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Версия на английском языке Somali ambassador commends Azerbaijan for its significant role in ensuring COP29’s success
Версия на азербайджанском языке Somali səfiri: İqlim dəyişmələrinə dair fəaliyyətlə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini yüksək qiymətləndirirəm

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