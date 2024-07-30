Президент Польши посетит Азербайджан для участия в COP29

Президент Польши Анджей Дуда посетит Азербайджан в ноябре для участия на 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Президент Польши Анджей Дуда посетит Азербайджан в ноябре для участия на 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом в интервью Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

"Мы говорим о самом высоком уровне участия Польши на COP29, поскольку готовимся к визиту нашего президента Анджея Дуды с делегацией. Разумеется, на конференции также будет представлена делегация польского министерства по климату и окружающей среде. Это профильное министерство, ответственное за вопросы, которые будут обсуждаться на COP29. Таким образом, участие Польши в конференции будет максимально полным", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что визит президента Дуды в Азербайджан также станет поводом для проведения двусторонней встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.