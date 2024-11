Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который находится с визитом в столице Азербайджана, совершил утреннюю пробежку по Бакинскому бульвару.

Как передает Report, об этом новый посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон написал в соцсети "X".

"Ранняя утренняя пробежка по Бакинскому бульвару с Александром Де Кроо перед началом саммита мировых лидеров COP29 в Баку", - отметил посол.