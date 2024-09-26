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Посол по особым поручениям МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНОПС

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНОПС Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров встретился с исполнительным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Хорхе Морейра да Силвой.
COP29
26 сентября 2024 г. 00:33
Посол по особым поручениям МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНОПС

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров встретился с исполнительным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Хорхе Морейра да Силвой.

Как сообщает Report, об этом глава ЮНОПС сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Было очень приятно принять посла Эльшада Искендерова в офисе ЮНОПС в Нью-Йорке в преддверии председательства Азербайджана на COP29. Мы с нетерпением ждем возможности предложить практические инициативы для критических решений, которые будут формировать климатические действия в этот важный момент", – говорится в сообщении.

Ранее посол Э.Искендеров принял участие в круглом столе высокого уровня на тему "Климат, мир и человеческая мобильность", который был организован Азербайджанским председательством COP29 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках "Недели высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН.

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Версия на азербайджанском языке XİN-in xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri UNOPS-in icraçı direktoru ilə görüşüb

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