Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне

Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) на высоком уровне.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

Посол рассказал о работе, которая будет проведена для развития совместного сотрудничества двух стран в рамках визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

"Целью визита будет участие в COP29. Мы заинтересованы в обсуждении и сотрудничестве по вопросам окружающей среды и климата, и готовы оказать Азербайджану всю возможную поддержку в рамках COP", - сказал Г.Мохиуддин.