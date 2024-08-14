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Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне

Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне
COP29
14 августа 2024 г. 10:45
Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне

Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) на высоком уровне.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

Посол рассказал о работе, которая будет проведена для развития совместного сотрудничества двух стран в рамках визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

"Целью визита будет участие в COP29. Мы заинтересованы в обсуждении и сотрудничестве по вопросам окружающей среды и климата, и готовы оказать Азербайджану всю возможную поддержку в рамках COP", - сказал Г.Мохиуддин.

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Версия на английском языке Ambassador: Pakistan ready to support Azerbaijan for COP29 success
Версия на азербайджанском языке Qasım Mohiuddin: Pakistan COP29-un yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdır

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