Посол: Марокко с нетерпением ожидает успешного проведения COP29 в Азербайджане

Марокко с нетерпением ожидает успешного проведения 29-ой сессии COP, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Марокко с нетерпением ожидает успешного проведения 29-ой сессии COP, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как передает Report, об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщины восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

Дипломат подчеркнул, что страна дважды принимала у себя эту климатическую конференцию (COP7 в 2001 году и COP22 в 2016 году), что свидетельствует о твердой приверженности правительства Марокко к защите окружающей среды.

"Наша страна разработала амбициозный план энергетического перехода, целью которого является удовлетворение 52% своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников к 2030 году. Марокко входит в число стран, стремящихся сократить выбросы парниковых газов на 45,5% к 2030 году. Поэтому Марокко с нетерпением ожидает успешного проведения COP29 в Баку, и от имени всех присутствующих мы желаем удачи Азербайджану", - отметил посол.