Посол: Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне

Италия будет представлена на очень высоком уровне на COP29 в Баку.

Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне.

Как передает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо заявил журналистам.

"Хотим поздравить правительство Азербайджана с тем, что оно взяло на себя обязательства по проведению такого важного мероприятия. В целом Италия будет представлена на COP29 на очень высоком уровне", - сказал дипломат.

Он уточнил, что Италию на COP29 будет представлять высокопоставленная делегация.

Посол добавил, что на повестке дня конференции такие вопросы, как изменение климата, устойчивость и прочие аспекты, которые были подняты в Дубае на COP28.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.