Посол Филиппин: Верю, что Баку проведет COP29 на высоком уровне

Филиппины ждут возможности принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане, поскольку Филиппинский архипелаг, окруженный водами, очень чувствителен к изменениям климата.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Филиппин в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Генри Бенсурто.

Посол сказал, что вопросы экологии и изменения климата очень важны для Филиппин.

"Изменения климата в первую очередь влияют на острова. В то же время я думаю, что изменения климата имеют огромное значение не только для нашей страны, но и для всего мира. Поэтому COP29 - очень важная платформа", - сказал Г.Бенсурто.

Посол считает, что с помощью этого международного мероприятия Баку привлечет внимание всего мира к решению проблем в сфере климата.

"Баку имеет опыт проведения многих международных мероприятий. Я верю, что COP29, событие международного значения, пройдет на высоком уровне. Филиппины примут участие в этом мероприятии и окажут свою поддержку всем дискуссиям. С этой точки зрения мы постоянно сотрудничаем с Азербайджаном в координации", - заявил дипломат.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.