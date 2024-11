Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко побывал на Бакинском олимпийском стадионе, где пройдет климатическая конференция СOP29.

Как передает Report, об этом стало известно из его публикации в соцсети "Х".

"Через 10 дней стартует климатическая конференция COP29 - крупнейшая глобальная конференция, посвященная борьбе с изменением климата как первоочередной задаче для нашей планеты", - написал дипломат.