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Посол: COP29 - очень важное для Перу мероприятие

Посол: COP29 - очень важное для Перу мероприятие COP29 является очень важным мероприятием для Перу и других стран мира.
COP29
22 июля 2024 г. 12:07
Посол: COP29 - очень важное для Перу мероприятие

COP29 является очень важным мероприятием для Перу и других стран мира.

Об этом анкарскому бюро Report сказал посол-нерезидент Перу в Азербайджане (также посол в Турции) Сесар Аугусто де лас Касас Диас.

Он отметил, что климатические изменения становятся глобальной проблемой и Перу также подвержено влиянию этих негативных процессов:

"В нашей стране часто происходят наводнения и другие стихийные бедствия. Предстоящий в Азербайджане COP29 - это прекрасная возможность обсудить все эти проблемы и найти пути их решения. Перу также направит делегацию на это международное мероприятие, отражающее глобальную проблему", - сказал Диас.

Подчеркнув, что Баку успешно провел множество важных международных мероприятий, посол выразил уверенность в том, что Азербайджан проведет COP29 на высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: COP29 Peru üçün də çox əhəmiyyətli tədbirdir

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