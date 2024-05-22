Посол: COP29 может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в ноябре в Баку, может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в Баку, может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн заявил в ходе мероприятия Ассамблеи членов Германо-Азербайджанской торговой палаты.

Он также выразил гордость тем, что Азербайджан примет у себя COP29.

Говоря о рекордном количестве виз, полученных азербайджанцами для поездки в Германию в прошлом году, Хорлеманн отметил, что увеличение этого показателя в ближайшие годы может значительно стимулировать развитие двусторонних отношений между двумя странами.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.