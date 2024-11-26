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Посол Чехии: Организация COP29 в Азербайджане была на высоком уровне

Посол Чехии: Организация COP29 в Азербайджане была на высоком уровне Принимающая СОР страна обычно сталкивается с логистическими проблемами, однако Баку отлично справился с этой задачей.
COP29
26 ноября 2024 г. 17:31
Посол Чехии: Организация COP29 в Азербайджане была на высоком уровне

Принимающая СОР страна обычно сталкивается с логистическими проблемами, однако Баку отлично справился с этой задачей.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

Он отметил, что для участия в конференции зарегистрировались более 70 тыс. человек, на климатической конференции приняло участие большое количество глав государств и правительств.

"Организация была на высоком уровне. Поставленные на COP29 цели были достигнуты", - подчеркнул Седлачек.

Дипломат отметил, что в настоящее время Чехия и Азербайджан ведут переговоры в связи с малыми ГЭС в целях сотрудничества в области зеленой энергии и возобновляемых источников энергии.

"Мы хотим представить ряд наших изобретений в данной сфере для применения в Карабахском регионе", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyanın səfiri: COP29-da təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi

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