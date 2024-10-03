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Посол: Британия готова на сотрудничество с Азербайджаном для достижения консенсуса в Баку

Посол: Британия готова на сотрудничество с Азербайджаном для достижения консенсуса в Баку Великобритания готова на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном, чтобы достичь консенсуса в Баку.
COP29
3 октября 2024 г. 16:54
Посол: Британия готова на сотрудничество с Азербайджаном для достижения консенсуса в Баку

Великобритания готова на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном, чтобы достичь консенсуса в Баку по итогам проведения

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд в университете АДА в рамках круглого стола на тему "Смягчение выбросов и рыночные механизмы углерода".

Посол отметил, что на предстоящем СОР29 будет дорабатываться техническая составляющая шестой статьи Парижского соглашения.

"На СОР29 нам предстоит завершить работу над некоторыми техническими вопросами по Статье 6. Я благодарю Азербайджан, как нового председателя, за то, что уже на раннем этапе переговоров он согласился с необходимостью помочь всем нам сделать важный шаг в этом направлении", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что он не является экспертом в области рынков и финансов, но на протяжении 18 лет регулярно отслеживает углеродный рынок.

"Рыночные механизмы являются важной частью обеспечения эффективного и масштабного притока климатического финансирования в проекты, необходимые нам в глобальном масштабе для преодоления климатического кризиса", - сказал Олд.

Посол подчеркнул, что установление цены на углерод является основополагающим элементом борьбы с изменением климата.

"Это экономически эффективный способ сокращения выбросов и мобилизации частного сектора. Данные свидетельствуют о том, что к 2030 году объем углеродных рынков может составить несколько миллиардов фунтов стерлингов в год, а в последующие десятилетия - гораздо больше", - сказал он.

Дипломат выразил признательность Азербайджану за проведение дискуссий, связанных с подобной тематикой, поскольку они повышают осведомленность мирового сообщества.

"Я надеюсь, что это повысит осведомленность и создаст почву для ряда интересных предложений о том, как Азербайджан может использовать потенциал углеродных рынков для собственного перехода к чистому нулю", - подытожил он.

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Версия на английском языке Ambassador: UK ready to cooperate with Azerbaijan to reach consensus in Baku

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