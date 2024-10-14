Посол: Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне

Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне.
Как передает Report, об этом заявил посол Королевства Бельгия в нашей стране Жюльен де Фрайпон, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, посол расценил это мероприятие как глобальный призыв, связанный с изменением климата.
Он также сообщил, что Бельгия будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне. Посол подчеркнул, что COP29 станет возможностью для бельгийских компаний, действующих в сфере энергетического перехода и изменения климата, продемонстрировать свой потенциал и достижения в области зеленой энергии.