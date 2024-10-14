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Посол: Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне

Посол: Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне.
COP29
14 октября 2024 г. 19:48
Посол: Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне

Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявил посол Королевства Бельгия в нашей стране Жюльен де Фрайпон, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, посол расценил это мероприятие как глобальный призыв, связанный с изменением климата.

Он также сообщил, что Бельгия будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне. Посол подчеркнул, что COP29 станет возможностью для бельгийских компаний, действующих в сфере энергетического перехода и изменения климата, продемонстрировать свой потенциал и достижения в области зеленой энергии.

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Версия на английском языке Ambassador: Belgium would be represented at high level at COP29
Версия на азербайджанском языке Səfir: Belçika COP29-da yüksək səviyyədə təmsil olunacaq

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