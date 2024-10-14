Посол: Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне

Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне.

Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявил посол Королевства Бельгия в нашей стране Жюльен де Фрайпон, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, посол расценил это мероприятие как глобальный призыв, связанный с изменением климата.

Он также сообщил, что Бельгия будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне. Посол подчеркнул, что COP29 станет возможностью для бельгийских компаний, действующих в сфере энергетического перехода и изменения климата, продемонстрировать свой потенциал и достижения в области зеленой энергии.