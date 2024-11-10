Посол Бангладеш: Ожидаем, что COP29 будет продуктивной

Мы ожидаем, что COP29 будет продуктивной, и с нетерпением ждем принятых решений.

Мы ожидаем, что COP29 будет продуктивной, и с нетерпением ждем принятых решений.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный посол Бангладеш в Азербайджане Аманул Хак.

Он отметил, что страну на мероприятии будет представлять делегация под руководством советника временного правительства Мухаммад Юнус. Дипломат напомнил, что М.Юнус был удостоен Нобелевской премии мира за основанный им "Грамин Банк" и передовую работу.

"Этот банк был создан с целью превращения бедных в предпринимателей. Главная цель COP29 - также поддержать бедные страны в борьбе с климатическими катастрофами. В этом отношении COP29 искренне поддерживается на уровне руководства нашей страны.

Бангладеш в числе стран, которые активно борются с изменением климата и последствиями стихийных бедствий. Поэтому COP29, которая состоится в Баку, очень важна для нас. Мы ожидаем, что COP29 будет продуктивной, и с нетерпением ждем принятых решений", - заключил Аманул Хак.