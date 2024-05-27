Посол в Нидерландах рассказал о повестке и целях Азербайджана в ходе COP29

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в интервью англоязычной нидерландской газете “Holland Times" рассказал о повестке и основных целях ноябрьского климатического саммита ООН в Баку.

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в интервью англоязычной нидерландской газете “Holland Times" рассказал о повестке и основных целях ноябрьского климатического саммита ООН в Баку.

Как передает Report, Р. Мустафаев проинформировал читателей о конкретных шагах Азербайджана по активизации диалога и сотрудничества между индустриальным Севером и развивающимся Югом в рамках различных международных организаций.

По его словам, за минувший период Азербайджан приобрел огромный опыт, авторитет и дипломатический потенциал, который позволит ему успешно решить вопросы, стоящие в повестке дня Бакинский климатической конференции.

Кроме того, посол рассказал о ходе мирного процесса между Баку и Ереваном, начале процесса делимитации и демаркации границы, об усилиях Азербайджана в сфере разминирования и реконструкции освобожденных земель.

Мустафаев отметил, что учитывая актуальность минной проблематики и негативное воздействие минных полей на окружающую среду, в рамках СОР29 планируется проведение специального мероприятия для привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.