Посол Азербайджана в Иране обсудил с генеральным секретарем ОЭС участие организации в COP29

Постоянный представитель Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ECO), посол страны в Иране Али Ализаде обсудил с генеральным секретарем организации Асадом М. Ханом предстоящее участие в COP29.

Постоянный представитель Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посол в Иране Али Ализаде обсудил с генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом предстоящее участие в COP29.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба организации.

Асад М.Хан отметил оказываемую Баку поддержку и активную роль страны в продвижении повестки организации, проинформировал посла о последних встречах с министрами государств-членов ОЭС в Нью-Йорке, Ашхабаде и Ташкенте.

"На встрече также обсуждалось участие ОЭС в COP29, а также мероприятия, которые она организует в рамках COP29, включая встречу министров по экономике замкнутого цикла, по окружающей среде и мероприятие Центра чистой энергии ОЭС", - говорится в сообщении.