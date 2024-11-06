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Посол Азербайджана в Иране обсудил с генеральным секретарем ОЭС участие организации в COP29

Посол Азербайджана в Иране обсудил с генеральным секретарем ОЭС участие организации в COP29 Постоянный представитель Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ECO), посол страны в Иране Али Ализаде обсудил с генеральным секретарем организации Асадом М. Ханом предстоящее участие в COP29.
COP29
6 ноября 2024 г. 22:48
Посол Азербайджана в Иране обсудил с генеральным секретарем ОЭС участие организации в COP29

Постоянный представитель Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посол в Иране Али Ализаде обсудил с генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом предстоящее участие в COP29.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

Асад М.Хан отметил оказываемую Баку поддержку и активную роль страны в продвижении повестки организации, проинформировал посла о последних встречах с министрами государств-членов ОЭС в Нью-Йорке, Ашхабаде и Ташкенте.

"На встрече также обсуждалось участие ОЭС в COP29, а также мероприятия, которые она организует в рамках COP29, включая встречу министров по экономике замкнутого цикла, по окружающей среде и мероприятие Центра чистой энергии ОЭС", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ECO-dakı daimi nümayəndəsi Baş katiblə təşkilatın COP29-dakı iştirakını müzakirə edib

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