Посол Азербайджана рассказал о COP29 на мероприятии на Багамах

В рамках "Дипломатической недели", организованной Министерством иностранных дел Багамских островов в городе Гранд-Багама, посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев рассказал о COP29 на панельной дискуссии "Повестка устойчивого развития для климатически уязв

В рамках "Дипломатической недели", организованной Министерством иностранных дел Багамских островов в городе Гранд-Багама, посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев рассказал о COP29 на панельной дискуссии "Повестка устойчивого развития для климатически уязвимых государств".

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

Посол предоставил информацию о подготовке Азербайджана к COP29 и деятельности в рамках председательства. Было отмечено, что видение страны основывается на двух направлениях: повышении амбиций и стимулировании действий. Он подчеркнул важную роль финансирования как одного из ключевых инструментов для обеспечения приверженности стран-участниц национальным планам и прозрачности, превращения амбиций в действия, сокращения выбросов, адаптации к изменениям климата и устранения ущерба.

Р.Рзаев отметил, что Азербайджан, председательствуя на COP29, прислушивается ко всем заинтересованным сторонам, сотрудничает с ними, проводит широкие обсуждения, стремится услышать голос каждого, учесть их мнения и достичь инклюзивных результатов путем поиска общих решений.

Дипломат рассказал о деятельности председательства в отношении малых островных развивающихся государств (SIDS), уязвимых к изменению климата, отметив, что Азербайджан считает своим моральным долгом помогать этим государствам как материально, так и политически, в том числе в рамках Содружества Наций.

В ходе выступления посол также проинформировал о глобальных инициативах, объявленных в рамках Повестки действий Председательства Азербайджана на COP29, отметив, что цель этих инициатив - продвижение климатических действий, повышение амбиций и стимулирование действий в связи с изменением климата. Панельная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.