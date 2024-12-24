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Посол Азербайджана рассказал на Международном климатическом саммите об успешных итогах COP29

Посол Азербайджана рассказал на Международном климатическом саммите об успешных итогах COP29 Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов выступил на Международном климатическом саммите с докладом о положительных результатах, достигнутых на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
24 декабря 2024 г. 07:30
Посол Азербайджана рассказал на Международном климатическом саммите об успешных итогах COP29

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов выступил на Международном климатическом саммите с докладом о положительных результатах, достигнутых на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посол Рашад Мамедов принял участие в Международном климатическом саммите, организованном Международной ассоциацией экологических коммуникаций, и выступил с докладом о положительных результатах COP29, прошедшей в Баку в ноябре прошлого года", – говорится в публикации посольства в соцсети.

Дипломат также рассказал участникам саммита о повестке Азербайджана в области "зеленой энергии", добавили в дипмиссии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Beynəlxalq İqlim Sammitində COP29-un müsbət nəticələri barədə çıxış edib

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