Посол Азербайджана обсудил с японским министром COP29

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с министром окружающей среды этой страны Кэйитиро Асао COP29.

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с министром окружающей среды этой страны Кэйитиро Асао COP29.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба японского ведомства.

"29 октября посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде нанес визит вежливости министру Асао. Они обменялись мнениями о COP29, который состоится 11 ноября", – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в рамках рабочего визита в Японию представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Баку и Токио, а также азербайджано-армянский мирный процесс и предстоящая конференция COP29.