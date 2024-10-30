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Посол Азербайджана обсудил с японским министром COP29

Посол Азербайджана обсудил с японским министром COP29 Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с министром окружающей среды этой страны Кэйитиро Асао COP29.
COP29
30 октября 2024 г. 08:42
Посол Азербайджана обсудил с японским министром COP29

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с министром окружающей среды этой страны Кэйитиро Асао COP29.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба японского ведомства.

"29 октября посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде нанес визит вежливости министру Асао. Они обменялись мнениями о COP29, который состоится 11 ноября", – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в рамках рабочего визита в Японию представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Баку и Токио, а также азербайджано-армянский мирный процесс и предстоящая конференция COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijani envoy mulls COP29 with Japanese minister
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Yaponiyanın naziri ilə COP29-u müzakirə edib

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