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Посол Азербайджана обсудил COP29 с главой миссии МОМ в Норвегии

Посол Азербайджана обсудил COP29 с главой миссии МОМ в Норвегии Посол Азербайджана в Норвегии Заур Ахмедов обсудил 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в этой стране Фумико Нагано.
COP29
22 октября 2024 г. 03:19
Посол Азербайджана обсудил COP29 с главой миссии МОМ в Норвегии

Посол Азербайджана в Норвегии Заур Ахмедов обсудил 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в этой стране Фумико Нагано.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба миссии МОМ в Норвегии.

"Глава нашей миссии в Стокгольме Фумико Нагано посетила посла Азербайджана в Норвегии Заура Ахмедова. Состоялось продуктивное обсуждение сотрудничества по Программе добровольного возвращения и реинтеграции МОМ, а также COP29, который пройдет в Баку", – говорится в публикации миссии в соцсети.

Напомним, что председательство COP29 и МОМ организовали в сентябре круглый стол высокого уровня по взаимосвязи между изменением климата, миром и мобильностью людей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri BMqT-nin Norveç missiyasının başçısı ilə COP29-u müzakirə edib

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