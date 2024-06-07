Посол Азербайджана обсудил COP29 с главой Кенийского института исследований

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев обсудил 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с исполнительным директором Кенийского института исследований и анализа государственной политики (KIPPRA) Роуз Нгуги.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев обсудил 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с исполнительным директором Кенийского института исследований и анализа государственной политики (KIPPRA) Роуз Нгуги.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе мозгового центра.

"Сегодня (6 июня - ред.) исполнительный директор KIPPRA приняла посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку", - говорится в сообщении.

В Национальном молодежном совете Кении, представители которого также присутствовали на встрече, отметили, что цель этой встречи заключалась в проведении обсуждений касательно участия молодежи в климатических инициативах и COP29 с акцентом на эффективное сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами для активизации многостороннего развития.