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Посол: Азербайджан проведет прозрачную и ориентированную на участников конференцию COP29

Посол: Азербайджан проведет прозрачную и ориентированную на участников конференцию COP29 Азербайджан привержен проведению прозрачной, беспристрастной, инклюзивной и ориентированной на участников конференции COP29, с целью достичь прогресса по всем вопросам климатической повестки.
COP29
11 ноября 2024 г. 16:07
Посол: Азербайджан проведет прозрачную и ориентированную на участников конференцию COP29

Азербайджан привержен проведению прозрачной, беспристрастной, инклюзивной и ориентированной на участников конференции COP29, с целью достичь прогресса по всем вопросам климатической повестки.

Как передает Report, об этом в своей статье для Chamber UK пишет посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

По его словам, Азербайджана стремится достичь повышения амбиций в борьбе с климатическими изменениями и обеспечения их реализации путем согласования справедливой Новой коллективной количественной цели.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан использует свой уникальный опыт многосторонней дипломатии, чтобы выступить в качестве моста между развитыми и развивающимися странами и достичь результата на COP29. 14 инициатив председательства COP29, тесно связанные с Целями устойчивого развития ООН, уделяют особое внимание наиболее уязвимым странам и группам.

Сулейманов также отметил, что Великобритания с самых первых дней выразила готовность поддержать Азербайджан в проведении COP29.

По словам посла, Азербайджан подает пример, включая климатические действия в свои национальные планы развития и активно инвестируя в зеленый переход.

"COP29 в Баку представляет собой важную возможность для стран объединиться и решить насущные проблемы изменения климата. Подход Азербайджана направлен на то, чтобы голоса всех стран, особенно наиболее уязвимых, были услышаны и учтены", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan şəffaf və iştirakçılara yönəlmiş COP29 konfransı keçirəcək
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan to host transparent, party-driven COP29

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