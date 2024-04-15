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Посол: Азербайджан намерен сплотить мировое сообщество в борьбе с изменениями климата

Посол: Азербайджан намерен сплотить мировое сообщество в борьбе с изменениями климата Принятие Азербайджаном конференции COP29 отражает твердую приверженность страны решению проблемы изменения климата не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.
COP29
15 апреля 2024 г. 14:28
Посол: Азербайджан намерен сплотить мировое сообщество в борьбе с изменениями климата

Принятие Азербайджаном конференции COP29 отражает твердую приверженность страны решению проблемы изменения климата не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов сказал местному информационному агентству Bernama.

По словам посла, Азербайджан сегодня несет ответственность за то, чтобы вести мировое сообщество к будущему, ориентированному на борьбу с негативными последствиями климатических изменений.

"СОР29 станет крупнейшим международным мероприятием, организованным когда-либо в Азербайджане. Страна получила эту возможность также благодаря сильной политической воле президента Ильхама Алиева, который выдвинул различные инициативы по "зеленому переходу", несмотря на то, что Азербайджан является страной-экспортером нефти и газа", - приводит слова дипломата агентство.

Давудов также отметил приверженность правительства Азербайджана борьбе с глобальными климатическими изменениями, примером чего является объявление 2024 года в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира".

"Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году, и планирует увеличить данный показатель до 40% к 2050 году. Кроме того, Азербайджан поставил перед собой цель довести долю возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии до 30% к 2030 году", – сказал Давудов.

Дипломат подчеркнул, что финансирование будет одной из ключевых тем на COP29 в Баку.

По его словам, критически важным является мобилизация финансовых ресурсов для смягчения негативных последствий изменения климата, адаптации, а также компенсации потерь и ущерба.

"Мы намерены сплотить международное сообщество для продвижения усилий по сдерживанию глобального потепления", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyəti birləşdirmək niyyətindədir
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan intends to unite world community in fight against climate change

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