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Посол Венгрии: Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы

Посол Венгрии: Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы, поставляя ВИЭ, электричество и энергоносители в ЕС.
COP29
22 мая 2024 г. 10:34
Посол Венгрии: Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы

Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы, поставляя ВИЭ, электричество и энергоносители в ЕС.

Как передает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Укрепление существующих взаимосвязей между энергетическими инфраструктурами, которые необходимы для энергетической безопасности ЕС, может быть ускорено, что будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов, являющихся фундаментальными основами энергетической безопасности Венгрии, а также ЕС в целом", - сказал он.

Также посол отметил, что Азербайджан будет играть все более важную роль в диверсификации энергоресурсов, в частности, в рамках проекта "Зеленая энергия", поставляя ВИЭ в Европу.

"Вскоре это произойдет из Азербайджана и Грузии в ЕС через Албанию и Венгрию",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri: "Azərbaycan Avropanın enerji resurslarının şaxələndirilməsində daha mühüm rol oynayacaq"

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