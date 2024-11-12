После церемонии открытия Саммит лидеров COP29 продолжил свою работу первым пленарным заседанием

В Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) 12 ноября состоялось первое пленарное заседание Саммита мировых лидеров, посвященного климатической деятельности.

В Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) 12 ноября состоялось первое пленарное заседание Саммита мировых лидеров, посвященного климатической деятельности.

Как сообщает Report , президент CОР29 - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев проинформировал о повестке мероприятия и обсуждаемых вопросах.

На заседании выступили исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил, председатель межправительственной экспертной группы по изменению климата Джим Скеа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Сербии Александр Вучич, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Польши Анджей Дуда, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Конго Дени Сассу Нгессо, президент Беларуси Александр Лукашенко, Председатель Президентского Совета Государства Ливия Мухаммед Юнис аль-Мингари, президент Болгарии Румен Радев, президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу, президент Того Форе Гнассингбе, президент Республики Маршалловы Острова Хильда Гейне, президент Республики Кипр Никос Христодулидис, президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова, президент Финляндии Александр Стубб, президент Монтенегро Яков Милатович, президент Непала Рам Чандра Паудел, президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, президент Ганы Нана Аддо Данкуа Акуфо-Аддо, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, председатель Совета суверенитета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, президент Молдовы Майя Санду, вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, вице-президент Кот-д'Ивуара Тьемоко Мейлиет Коне, вице-президент республики Сейшельские острова Ахмед Афиф Диди, вице-президент Анголы Эсперанса да Кошта, вице-президент Йемена Абдулла аль-Алими, вице-президент Республики Малави Майкл Бизуик Уси, вице-президент Либерии Джереми Кунг, вице-президент Бурунди Проспер Базомбанза, председатель правительства Испании Педро Санчес, наследный принц Королевства Иордания Аль-Хусейн бин Абдулла II, премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе своих выступлений главы государств и правительств, руководители делегаций проинформировали о шагах, предпринимаемых странами, которые они представляют, в области борьбы с изменением климата, работе, проводимой в направлении выполнения обязательств, связанных с достижением поставленных целей.

Выступавшие выразили глубокую признательность за успешную организацию Азербайджаном СОР29 и оказанное гостеприимство.

Саммит лидеров СОР29 завершится 13 ноября.