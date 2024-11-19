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Спецпосланник: Изменение климата сильнее всего проявляется в водной сфере

Спецпосланник: Изменение климата сильнее всего проявляется в водной сфере 10:53
COP29
19 ноября 2024 г. 11:35
Спецпосланник: Изменение климата сильнее всего проявляется в водной сфере

Изменение климата наиболее заметно проявляется в водной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный посланник по водным ресурсам Нидерландов Майке ван Гиннекен на мероприятии по водным действиям и решениям в рамках COP29.

Она затронула растущие риски наводнений, а также засуху в различных частях мира: "Мы стали свидетелями самого засушливого октября за всю историю наблюдений, например в городах Испании. В Нью-Йорке ситуация не отличается. Хотя мы чаще слышим новости о наводнениях, засуха является медленно развивающейся катастрофой, которая уносит больше человеческих жизней".

Посланник по водным ресурсам отметила, что многие проблемы, обсуждаемые на COP, связаны с водой: "По этой причине мы должны рассматривать воду, как часть решения проблем и превратить ее в движущую силу адаптации к климату. У нас есть необходимые элементы для этого. Мы должны действовать вместе в данном вопросе".

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Версия на английском языке Water envoy: Water sector hit hardest by climate change
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